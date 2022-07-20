На території морського порту у місті Рені Одеської області вибухнув бензовоз, унаслідок події загинув чоловік.

Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.

“Сьогодні, о 21:23, надійшло повідомлення про розгерметизацію цистерни автомобільного бензовозу (вибух) на території морського торговельного порту у місті Рені Ізмаїльського району. Підрозділи спрямовувались за підвищеним номером виклику”, – йдеться у повідомленні.

Рятувальники встановили загорання трьох автоцистерн з паливно-мастильними матеріалами.

О 22:00 пожежу на площі 600 квадратних метрів локалізовали, а о 22:48 ліквідували.

На місці пожежі біля згорілої автоцистерни виявлено тіло загиблого чоловіка.

Внаслідок пожежі отримав опіки працівник порту, якого у важкому стані, з 95% опіками тіла, госпіталізовано до реанімаційного відділення Ренійської лікарні.

Від ДСНС залучались 5 одиниць техніки та 25 рятувальників.

Нагадаємо, у Харківській області через обстріли окупантів горіли два поля пшениці.