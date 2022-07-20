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Ворог обстріляв Гуляйполе у Запорізькій області, попередньо є загиблі

Руйнувань зазнали будівлі міськради, культурно-спортивного комплексу, пошта та приватні будинки.

Ворог обстріляв Гуляйполе у Запорізькій області, попередньо є загиблі
Фото: t.me/zoda_gov_ua

Ввечері 19 липня окупанти обстріляли місто Гуляйполе у Запорізькій області.

Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Центр міста ворог обстріляв з «градів» та артилерії. Згідно з попередньою інформацією, є загиблі. 

За словами свідків, окупанти застосували понад 20 снарядів. 

“Руйнувань зазнали будівлі виконкому, міськради, культурно-спортивного комплексу, філії пошти та зв’язку, приватні будинки”, – йдеться у повідомленні.

Ліквідацією пожеж займаються рятувальники ДСНС.

Фото: t.me/zoda_gov_ua

Нагадаємо, радник мера окупованого Маріуполя Донецької області Петро Андрющенко повідомив про рух декількох колон окупантів, ймовірно, військовослужбовців строкової служби, у бік Запоріжжя.

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