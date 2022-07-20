Ввечері 19 липня окупанти обстріляли місто Гуляйполе у Запорізькій області.

Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Центр міста ворог обстріляв з «градів» та артилерії. Згідно з попередньою інформацією, є загиблі.

За словами свідків, окупанти застосували понад 20 снарядів.

“Руйнувань зазнали будівлі виконкому, міськради, культурно-спортивного комплексу, філії пошти та зв’язку, приватні будинки”, – йдеться у повідомленні.

Ліквідацією пожеж займаються рятувальники ДСНС.

Фото: t.me/zoda_gov_ua

Нагадаємо, радник мера окупованого Маріуполя Донецької області Петро Андрющенко повідомив про рух декількох колон окупантів, ймовірно, військовослужбовців строкової служби, у бік Запоріжжя.