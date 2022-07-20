Резніков запросив виробників зброї випробувати свою продукцію на війні з Росією

Виробники зброї можуть випробувати свою продукцію під час справжніх бойових дій проти російських загарбників.

Про це повідомив під час розмови, організованої Atlantic Council, міністр оборони України Олексій Резніков.

“Україна зараз є, по суті, випробувальним полігоном. Багато зброї випробовується в справжніх умовах бою проти російської армії, яка має багато власних сучасних систем. Вони мають інтелектуальні засоби радіоелектронної боротьби та зв'язку, засоби протиповітряної оборони, крилаті ракети й балістичні ракети, а також інше обладнання”, - розповів Резніков.

Він зазначив, що Україна ділиться всією інформацією та досвідом зі своїми партнерами. І для партнерів у Польщі, США, Франції, Німеччині або Туреччині це хороший шанс протестувати своє обладнання.

Як раніше повідомлялось, Кабмін скерує до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію Угоди між Україною і Туреччиною про співпрацю у сфері високих технологій.