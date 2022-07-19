Прикладна кацапологія
Прикладна кацапологія
Двоє на вихід
Двоє на вихід
Ворог продовжує обстрілювати Сумську область, – МВС
Ворог продовжує обстрілювати Сумську область, – МВС
Зеленський прокоментував затримання екскерівника управління СБУ в Криму
Зеленський прокоментував затримання екскерівника управління СБУ в Криму
Зеленський відсторонив Венедіктову та усунув Баканова
Зеленський відсторонив Венедіктову та усунув Баканова
Тимофій Милованов: "Кремль - це мафія. Не можна дозволяти їй витрачати гроші на повій і водночас забороняти оплачувати вбивства"
Тимофій Милованов: "Кремль - це мафія. Не можна дозволяти їй витрачати гроші на повій і водночас забороняти оплачувати вбивства"
Венедіктова прокоментувала своє відсторонення з посади генпрокурора
Венедіктова прокоментувала своє відсторонення з посади генпрокурора
Зеленський поклав тимчасове виконання обовʼязків голови СБУ на Малюка
Зеленський поклав тимчасове виконання обовʼязків голови СБУ на Малюка
Хто чекав на "русский мир", дочекався: стоять у чергах за буханкою хліба, без води, без світла, - Гайдай
Хто чекав на "русский мир", дочекався: стоять у чергах за буханкою хліба, без води, без світла, - Гайдай
ГоловнаЕкономікаДержава

Кабмін просить Раду ратифікувати угоду з Туреччиною, щоб запустити будівництво заводу з виготовлення Bayraktar

"Ключовий пріоритет, як і всі ці місяці, – максимальне забезпечення армії всім необхідним".

Кабмін просить Раду ратифікувати угоду з Туреччиною, щоб запустити будівництво заводу з виготовлення Bayraktar
Фото: kmu.gov.ua

Кабмін скерує до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію Угоди між Україною і Туреччиною про співпрацю у сфері високих технологій.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

"Сьогодні Уряд направить до Верховної Ради законопроект про ратифікацію Угоди між Україною і Туреччиною щодо співробітництва у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях. Серед іншого, це дозволить побудувати в Україні завод із виробництва та обслуговування славнозвісних безпілотників Байрактар", - розповів Шмигаль.

Він наголосив, що для КМУ через російську військову агресію "ключовий пріоритет, як і всі ці місяці, – максимальне забезпечення армії всім необхідним".

Нагадаємо, про плани побудувати в Україні завод і налагодити повномасштабне виробництво безпілотних літальних апаратів "Байрактар" заговорив у листопаді 2021-го надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар.

На початку лютого цього року міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив план побудови заводу для виробництва турецьких військових безпілотників із українськими двигунами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також