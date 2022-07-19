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​Єврокомісія не очікує, що Росія перезапустить “Північний потік”, − Bloomberg

Припинення поставок російського газу до ЄС може мати катастрофічні наслідки для промисловості.

​Єврокомісія не очікує, що Росія перезапустить “Північний потік”, − Bloomberg
Фото: president.gov.ua

Єврокомісія не розраховує на те, що РФ відновить роботу ключового газопроводу “Північний потік”.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Ми не очікуємо, що він відновить роботу”, – сказав у вівторок комісар з питань бюджету Йоганнес Ган.

“Ми працюємо виходячи з припущення, що він не повернеться до роботи. І в такому випадку потрібно вживати певних додаткових заходів”, − додав він.

Росія планує відновити потік газопроводу Nord Stream 21 липня після планового ремонту. Проте від Брюсселя до Берліна зростає побоювання, що газопостачання може не відновитися, особливо після того, як Росія скоротила потоки минулого місяця, посилаючись на затримки через санкції.

Припинення поставок російського газу до ЄС може мати катастрофічні наслідки для промисловості, і країни щосили намагаються знайти альтернативні постачання. Німеччина особливо залежить від російського газу. Скорочення російських поставок вже спонукало велике комунальне підприємство Uniper SE звернутися до уряду за допомогою.

Єврокомісія має оприлюднити в середу план скоординованого скорочення попиту на газ, щоб пом’якшити наслідки потенційного відключення газу Росією. Він має набір рекомендацій для держав-членів, включаючи добровільне скорочення використання опалення та охолодження та деякі ринкові заходи. Комісія також може вимагати права примусово скорочувати споживання, якщо це буде потрібно.

Нагадаємо, ЄС готує рекомендації країнам-членам на випадок раптового припинення постачання газу з РФ. Скорочення постачання газу з Росії уже торкнулося 12 держав – членів Євросоюзу.

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