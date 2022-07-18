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Нацбанк ввів в обіг монету, присвячену пісні "Ой у лузі червона калина"

Монети відкарбовані номіналом 5 гривень із нейзильберу та 10 гривень зі срібла.

Нацбанк ввів в обіг монету, присвячену пісні "Ой у лузі червона калина"
Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

Сьогодні, 18 липня, Національний банк ввів у обіг пам’ятні монети "Ой у лузі червона калина".

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Монети присвячені українській пісні, яка під час кривавої війни росії проти України стала новим символом незламності українського народу та об’єднала борців за свободу України в усьому світі", - йдеться в повідомленні.

На аверсі монет зображена стилізована композиція: захисники різних поколінь – козак, січовий стрілець і сучасний воїн Збройних Сил України підіймають калину - символ України, крона якої нагадують обриси кордонів нашої Батьківщини.

Угорі - напівколом напис: "А ми тую червону калину підіймемо!".

На реверсі на дзеркальному тлі угорі продовження пісні: "А ми нашу славну Україну, гей, гей розвеселимо!". У центрі зображено гілку - листок та ягоди калини.

Автор монет - Дмитро Кривонос. Втілили її в життя скульптори – Святослав Іваненко та Володимир Атаманчук.

Монети відкарбовані номіналом 5 гривень із нейзильберу та 10 гривень зі срібла.

Тираж монет зі срібла – до 5 000 штук (у тому числі – до 2 500 шт. у 2022 році), з нейзильберу – до 250 000 штук (у тому числі – до 75 000 шт. у 2022 році, в сувенірній упаковці).

Фото: НБУ

Нагадаємо, аніше Нацбанк представив пам’ятну монету, присвячену Військово-морським силам ЗСУ. Її ввели в обіг з 14 липня 2022 року, її номінал - 10 грн.

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