Нацбанк випустив монету, присвячену Військово-морським силам

Вона вводиться в обіг з 14 липня 2022 року.

Національний банк України представив пам’ятну монету, присвячену Військово-морським силам Збройних сил України. Вона вводиться в обіг з 14 липня 2022 року, її номінал 10 грн.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

«Присвячена окремому виду Збройних сил України, призначеному для стримування або відсічі у взаємодії з іншими видами Збройних сил, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами збройної агресії проти України з моря та на приморських напрямках, захисту суверенітету й державних інтересів України», – йдеться в описі монети.

На аверсі монети в центрі розміщена емблема Військово-морських мил ЗСУ, унизу ліворуч від неї – малий Державний Герб України, унизу праворуч – номінал та графічний символ гривні.

На реверсі – різні типи кораблів як символ ВМС ЗСУ, до складу яких, крім надводних сил, також входять морська авіація, морська піхота, берегова артилерія та інші компоненти.

Нагадаємо, Ватикан випустив спеціальну срібну монету, присвячену Україні. Весь прибуток від її продажу використають для допомоги нашій державі.

Раніше Укрпошта ввела в обіг марку "Русский корабль иди нах*й".