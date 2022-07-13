Російські війська готуються до бойових дій у Херсоні в разі українського контрнаступу, – Хлань
Російські війська готуються до бойових дій у Херсоні в разі українського контрнаступу, – Хлань
За минулий тиждень співробітники МВС викрили дві ДРГ та затримали близько 50 осіб, - Єнін
За минулий тиждень співробітники МВС викрили дві ДРГ та затримали близько 50 осіб, - Єнін
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Херсонська влада закликає мешканців міста та області евакуюватись
Херсонська влада закликає мешканців міста та області евакуюватись
​Протидія ракетній загрозі – українські реалії
​Протидія ракетній загрозі – українські реалії
Військові затримали мажорів, що скоїли п’яне ДТП у Кривому Розі
Військові затримали мажорів, що скоїли п’яне ДТП у Кривому Розі
​Миколаївські морпіхи показали, як знищили ворожий боєкомплект на Херсонщині за допомогою "стугни"
​Миколаївські морпіхи показали, як знищили ворожий боєкомплект на Херсонщині за допомогою "стугни"
У Броварах захоронили майже 19 тисяч кубометрів знищених росіянами продуктів
У Броварах захоронили майже 19 тисяч кубометрів знищених росіянами продуктів
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Нацбанк випустив монету, присвячену Військово-морським силам

Вона вводиться в обіг з 14 липня 2022 року.

Нацбанк випустив монету, присвячену Військово-морським силам
Фото: НБУ

Національний банк України представив пам’ятну монету, присвячену Військово-морським силам Збройних сил України. Вона вводиться в обіг з 14 липня 2022 року, її номінал 10 грн.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

«Присвячена окремому виду Збройних сил України, призначеному для стримування або відсічі у взаємодії з іншими видами Збройних сил, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами збройної агресії проти України з моря та на приморських напрямках, захисту суверенітету й державних інтересів України», – йдеться в описі монети.

На аверсі монети в центрі розміщена емблема Військово-морських мил ЗСУ, унизу ліворуч від неї – малий Державний Герб України, унизу праворуч – номінал та графічний символ гривні.

На реверсі – різні типи кораблів як символ ВМС ЗСУ, до складу яких, крім надводних сил, також входять морська авіація, морська піхота, берегова артилерія та інші компоненти.

Нагадаємо, Ватикан випустив спеціальну срібну монету, присвячену Україні. Весь прибуток від її продажу використають для допомоги нашій державі.

Раніше Укрпошта ввела в обіг марку "Русский корабль иди нах*й".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також