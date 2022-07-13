​Білоруський прикордонник під обстрілами своїх перетнув кордон на Волині, щоб доєднатися до ЗСУ

Білоруський прикордонник порушив кордон, аби доєднатися до Сил оборони України у війні проти російського агресора.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

"Нещодавно прикордонний наряд одного з підрозділів Волинського прикордонного загону затримав чоловіка без документів. Він незаконно перетнув кордон України, пробираючись із Білорусі. Затриманий повідомив, що є білоруським прикордонником та проходить службу у Брестській прикордонній групі. Він зауважив, що на порушення зважився, щоб доєднатися до Сил оборони України у війні проти російського агресора", – йдеться в повідомленні.

Чоловік також розповів, що мав однодумців. З одним із них він і вирушив в Україну, але дорогою до кордону їх виявили та зі стрільбою переслідували. Тож перетнути кордон з Україною зміг лише він один.

Наразі проводиться перевірка озвученої затриманим інформації, після чого буде прийматися рішення щодо його подальшої долі.

Нагадаємо, Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни Росії проти України, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню, яке почалося 24 лютого. Наразі, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), Лукашенко може і надалі надавати Росії доступ до повітряного простору Білорусі.

Днями Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, знову заявив, що Захід нібито планує напад на Росію, а білоруські військові "повинні не допустити війни".

У березні Лукашенко вже говорив Путіну: "Зараз я вам покажу, звідки готувався напад на Білорусь. І якби за шість годин до операції не було завдано превентивного удару по позиціях (4 позиції, я вам зараз покажу – я приніс карту), вони б атакували наші війська – білоруські та російські, які були на навчаннях... Добре, що почали... Напередодні ми б не зробили, повірте, через кілька днів випили б всю цю чашу з величезними втратами. Ще раз кажу: вони готувалися завдати удару не тільки на Донбасі. Вони вибудували позиції для удару по Білорусі".

Ця фраза Лукашенка стала мемом.