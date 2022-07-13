У Чорному морі ворог утримує чотири носії ракет "Калібр" із загальним залпом у 24 ракети

Окупант продовжує здійснювати контроль морських комунікацій в Азовському морі шістьма кораблями та катерами.

Корабли Каспийской флотилии РФ на артиллерийских стрельбах в открытом море

Станом на сьогодні на бойовому чергуванні в Чорному морі ворог утримує чотири носії оперативно-тактичних ракет "Калібр" із загальним залпом у 24 ракети. В акваторії Середземного моря – до п'яти носіїв ракет цього типу і до двох ракетних крейсерів.

Про це повідомляють Військово-Морські Сили ЗС України в Telegram.

За інформацією ВМС, окупант продовжує здійснювати контроль морських комунікацій шістьма кораблями та катерами в Азовському морі.

"За добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили до Азовського моря – 25 суден, з них дев'ять суден рухались із протоки Босфор, до Чорного моря – 20 суден, з них сім продовжили рух у напрямку протоки Босфор", – зазначають у повідомленні.

Рух цивільних суден через акваторію Азовського моря здійснюється з вимкненими передавачами системи автоматичної ідентифікації AIS.

Нагадаємо, минулого тижня корабельне угруповання Чорноморського флоту ворога збільшилось.

Разом з тим, у флоті ворога зменшилася кількість ракетних носіїв.