Корабельне угруповання окупантів збільшилось

Корабельне угруповання Чорноморського флоту Російської Федерації збільшилось.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
Зараз це 5 ракетних кораблів та 2 підводних човни, що несуть разом 48 “Калібрів”, а разом з ними один великий десантний корабель.
“А значить, загроза ракетних атак залишається, морська десантна операція – мало вірогідна, але не відмінена”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на базу до Севастополя повернулися обидві плавучі майстерні зі складу 205-го загону управління допоміжного флоту Чорноморського флоту Росії.