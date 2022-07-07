Корабельне угруповання окупантів збільшилось

Зараз це 5 ракетних кораблів, 2 підводних човни і ВДК.

Корабельне угруповання Чорноморського флоту Російської Федерації збільшилось.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Зараз це 5 ракетних кораблів та 2 підводних човни, що несуть разом 48 “Калібрів”, а разом з ними один великий десантний корабель.

“А значить, загроза ракетних атак залишається, морська десантна операція – мало вірогідна, але не відмінена”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на базу до Севастополя повернулися обидві плавучі майстерні зі складу 205-го загону управління допоміжного флоту Чорноморського флоту Росії.