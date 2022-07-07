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Окупанти пошкодили на Миколаївщині сонячну електростанцію, є постраждалий

У селі Лимани – дитячий садок та будівлю адміністрації громади.

Окупанти пошкодили на Миколаївщині сонячну електростанцію, є постраждалий
Наслідки обстрілів у Миколаївській області
Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області у Facebook

6 липня окупанти обстріляли село Лимани у Миколаївській області.

Про це повідомили в оператвиному командуванні “Південь”.

Село обстріляли реактивними системою залпового вогню “Град” та артилерією 122-го калібру

Унаслідок обстрілів пошкоджено дитячий садок, будівлю адміністрації громади, знищено пожежну машину місцевої територіальної громади. Постраждалих нема. 

В обстріляній опівдні Широківській громаді, де ворог пошкодив півтора десятки панелей сонячної електростанції, поранено одну цивільну особу.

Нагадаємо, 5 липня окупанти здійснили масований обстріл Миколаївської області, унаслідок якого було зруйновано будинки, об'єкти військової та цивільної інфраструктури. Загинуло двоє людей.

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