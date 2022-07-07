Окупанти пошкодили на Миколаївщині сонячну електростанцію, є постраждалий

6 липня окупанти обстріляли село Лимани у Миколаївській області.
Про це повідомили в оператвиному командуванні “Південь”.
Село обстріляли реактивними системою залпового вогню “Град” та артилерією 122-го калібру
Унаслідок обстрілів пошкоджено дитячий садок, будівлю адміністрації громади, знищено пожежну машину місцевої територіальної громади. Постраждалих нема.
В обстріляній опівдні Широківській громаді, де ворог пошкодив півтора десятки панелей сонячної електростанції, поранено одну цивільну особу.
Нагадаємо, 5 липня окупанти здійснили масований обстріл Миколаївської області, унаслідок якого було зруйновано будинки, об'єкти військової та цивільної інфраструктури. Загинуло двоє людей.