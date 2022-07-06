"У стані алкогольного сп’яніння вони поводяться непередбачувано, погано себе контролюють і не здатні адекватно оцінювати ситуацію", - розповіли в окупованій Борівській громаді.

На тимчасово окупованих територій Харківщини рашисти вдаються до пограбувань, вивідують інформацію про учасників АТО, військовослужбовців, тероборонівців та їхніх рідних. А в стані алкогольного сп'яніння роблять ще більше дурниць.

Про це розповіли в Борівській селищній раді, яка перебуває під російською окупацією.

"У стані алкогольного сп’яніння вони поводяться непередбачувано, погано себе контролюють і не здатні адекватно оцінювати ситуацію. Один з прикладів - спроба перетнути на вантажівці зруйнований місток через Оскільське водосховище", - повідомили в ОТГ і оприлюднили фото інциденту.

Фото: Telegram/Борівська селищна рада

Росіяни також обкрадають покинуті помешкання, склади. Награбоване вимінюють на самогон, м'ясо, інші продукти харчування.

Хоча бойові дії на території Борівської громади не ведуться, але в місцях зосередження окупаційних військ час від часу фіксують вибухи боєприпасів та загоряння техніки.

Наразі через ОТГ рухаються колони ворожої техніки. Найбільше скупчення російської військової техніки та живої сили спостерігають у Боровій, Пісках-Радьківських, Підлимані та Новоплатонівці. Загарбники розташовуються здебільшого у лісовій зоні, на території фермерських господарств та складських приміщень, в адмінбудівлях та обійстях жителів.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ повідомляли, що в російських підрозділах в Україні фіксують тотальне п'янство.

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