В РНБО повідомили, що Росія готує провокацію на Слов'янській ТЕС

Російське Міноборони поширює фейк про підготовку "теракту" українськими захисниками на Слов'янській ТЕС.
Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації при РНБО України.
Таким чином російське відомство хоче приховати злочини окупаційної армії і звинуватити в них ЗСУ, зазначили в ЦПД.
"Рашисти розраховують, що подібні провокації з подальшими терактами допоможуть їм схилити на свій бік місцевих жителів. Окупанти дотримуються тактики "випаленої землі", тому після сьогоднішньої заяви з'явилась висока ймовірність вибуху на ТЕС", - пояснили в Центрі протидії дезінформації.
У ЦПД закликали жителів східних областей України не зволікати з евакуацією через збільшення інтенсивності ворожих обстрілів та більшу ймовірність провокацій з боку РФ.
Нагадаємо, раніше про провокації проти мешканців тимчасово окупованих частин Запорізької області повідомляв міський голова Енергодара Іван Федоров.
А в Херсонській області російські війська взялися за провокативні обстріли окупованих населених пунктів. Окупанти розвертали озброєння так, щоб імітувати напрямок вогню з боку ЗСУ.