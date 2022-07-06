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В РНБО повідомили, що Росія готує провокацію на Слов'янській ТЕС

Міноборони країни-агресора поширює фейк про підготовку "теракту" українськими військовими, щоб приховати свої злочини.

В РНБО повідомили, що Росія готує провокацію на Слов'янській ТЕС
Фото: Сили оборони Запорізького краю

Російське Міноборони поширює фейк про підготовку "теракту" українськими захисниками на Слов'янській ТЕС.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

Таким чином російське відомство хоче приховати злочини окупаційної армії і звинуватити в них ЗСУ, зазначили в ЦПД.

"Рашисти розраховують, що подібні провокації з подальшими терактами допоможуть їм схилити на свій бік місцевих жителів. Окупанти дотримуються тактики "випаленої землі", тому після сьогоднішньої заяви з'явилась висока ймовірність вибуху на ТЕС", - пояснили в Центрі протидії дезінформації.

У ЦПД закликали жителів східних областей України не зволікати з евакуацією через збільшення інтенсивності ворожих обстрілів та більшу ймовірність провокацій з боку РФ.

Нагадаємо, раніше про провокації проти мешканців тимчасово окупованих частин Запорізької області повідомляв міський голова Енергодара Іван Федоров.

А в Херсонській області російські війська взялися за провокативні обстріли окупованих населених пунктів. Окупанти розвертали озброєння так, щоб імітувати напрямок вогню з боку ЗСУ.

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