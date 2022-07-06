На касеті від ракети "Ураган" нині підірвався житель Запорізької області.

Про це повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Потерпілий - 50-річний житель села Таврійське Запорізького району.

Чоловіка госпіталізували.

Фото: Запорізька ОВА

В адміністрації закликали жителів області не торкатися, брати в руки підозрілі предмети, тим паче ті, що залишилися після ворожої атаки, оскільки це небезпечно для здоров'я і життя.

Влада області закликала під час виявлення таких предметів негайно викликати ДСНС.

Нагадаємо, поблизу села Рагівка у Київській області житель поїхав у ліс за дровами, з’їхав колесом з дороги та підірвався на міні. Згодом у Макарівській громаді Київщини на міну наїхала вантажівка. Водій, на щастя, значних травмувань не отримав.