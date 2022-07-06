У Чернігові через бойові дії пошкоджено понад 2000 приватних будинків і 800 багатоповерхівок, - ОВА

Через бойові дії в Чернігові зазнали пошкоджень понад дві тисячі приватних будинків і більш ніж 800 багатоповерхівок.

Про це повідомили в Чернігівській ОВА.

Допомогти зі зведенням тимчасово житла для жителів обласного центру готове Товариство Червоного Хреста України. Його представники нині відвідали область.

В адміністрації повідомили, що на будівництво виділено близько 3,5 мільйона доларів. Тепер влада області має обрати, що саме збудують для людей: модульне містечко, індивідуальні модульні чи багатоквартирні тимчасові будинки.

У ЧХ пропонують зводити також двоповерхові утеплені будинки, як розраховані на холодну пору року.

"Нині маємо експертизу по двох будинках у Чернігові, що не підлягають відновленню. Зокрема йдеться про багатоповерхівку в центрі міста, на вулиці Чорновола, та гуртожиток на 250 кімнат у мікрорайоні ЗАЗ. Про забезпечення постійним місцем проживання людей зараз важко щось говорити. Але до настання холодів тимчасовими помешканнями їх маємо забезпечити", — сказав перший заступник начальника Чернігівської ОВА Костянтин Мегем.

Нагадаємо, Один з найбільш економічно розвинених регіонів Франції висловив готовність виділити 1,1 мільйона євро на відновлення Київщини та Чернігівщини.