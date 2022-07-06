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У Twitter створили фейкову сторінку Залужного

У Генштабі повідомили, що офіційної сторінки Головнокомандувача у цій соцмережі немає.

У Twitter створили фейкову сторінку Залужного
Фото: Генштаб

Невідомі створили у Twitter фейкову сторінку Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

"Акаунт https://mobile.twitter.com/ValriZaluzhnyi у мережі "Твіттер" - фейковий. Офіційної сторінки Головнокомандувача Збройних Сил України у цій соціальній мережі немає", - наголосили в командуванні.

Акаунт створили цьогоріч у січні. Перший допис зроблено 16 березня. Наразі у профілю - 673 підписники.

Нагадаємо, нещодавно міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про дезінформаційну операцію. З фейкової пошти під його іменем лідерам європейських столиць розіслали запити на спілкування в Zoom.

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