З фейковим Кличком поговорив також мер Відня

Мер Відня Міхаель Людвіг також став потерпілим від кіберпранку під виглядом розмови з мером Києва Віталієм Кличком.

У четвер він анонсував у твіттері розмову з Кличком, однак згодом допис видалили, пише The Guardian.

Трохи пізніше офіційний акаунт австрійської столиці оприлюднив заяву, що Людвіг став потерпілим від "серйозного випадку кіберзлочину".

Сьогодні Віталій Кличко повідомив про дезінформаційну операцію. З фейкової пошти під його іменем лідерам європейських столиць розіслали запити на спілкування в Zoom.

Пранкери спробували ввести в оману мерів Мадрида і Берліна. Кличко пояснив, що європейські друзі оперативно відгукнулися на прохання про переговори, але насправді їх ініціювали зловмисники. Пані мер Берліна повідомила, що 15 хвилин спілкувалась з Кличком, аж поки не зрозуміла, що насправді це не він. Вона запідозрила підставну людину після того, як її співбесідник звів фокус розмови на те, що Німеччині треба сприяти виїзду чоловіків-українців, щоб вони йшли на війну.