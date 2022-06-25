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З фейковим Кличком поговорив також мер Відня

Пранкери під виглядом мера Києва ініціювали розмову. 

З фейковим Кличком поговорив також мер Відня
Міхаель Людвіг
Фото: Stadt Wien

Мер Відня Міхаель Людвіг також став потерпілим від кіберпранку під виглядом розмови з мером Києва Віталієм Кличком

У четвер він анонсував у твіттері розмову з Кличком, однак згодом допис видалили, пише The Guardian.

Трохи пізніше офіційний акаунт австрійської столиці оприлюднив заяву, що Людвіг став потерпілим від "серйозного випадку кіберзлочину". 

Сьогодні Віталій Кличко повідомив про дезінформаційну операцію. З фейкової пошти під його іменем лідерам європейських столиць розіслали запити на спілкування в Zoom.

Пранкери спробували ввести в оману мерів Мадрида і Берліна. Кличко пояснив, що європейські друзі оперативно відгукнулися на прохання про переговори, але насправді їх ініціювали зловмисники. Пані мер Берліна повідомила, що 15 хвилин спілкувалась з Кличком, аж поки не зрозуміла, що насправді це не він. Вона запідозрила підставну людину після того, як її співбесідник звів фокус розмови на те, що Німеччині треба сприяти виїзду чоловіків-українців, щоб вони йшли на війну. 

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