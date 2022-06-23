Вартість оренди для сил безпеки і оборони знижено до 1 гривні, - Кличко

Київрада сьогодні ухвалила низку важливих рішень. Зокрема, про зниження орендної плати для військових та збільшення бюджетних коштів на тероборону, а також про влаштування укриттів у столичних закладах освіти. Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко.

«Вартість орендної плати за площі, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, для сил безпеки й оборони встановлена у розмірі 1 гривні - на період воєнного стану і протягом місяця після його припинення чи скасування. Ми повинні забезпечити повноцінне функціонування сил оборони задля ефективного захисту України та столиці», - заявив Віталій Кличко.

Також, за його словами, депутати розглянули оновлену редакцію програми «Захисник Києва», яка передбачає збільшення бюджетного фінансування територіальної оборони столиці. Зокрема, у 2022 році суму коштів з міського бюджету на тероборону збільшено на 128,6 млн грн. – до 174,2 млн. А загалом у 2022-2024 роках з міського бюджету на тероборону буде виділено 238,8 млн грн.

Крім того, Кличко розповів про початок влаштування укриттів у закладах освіти.

«Київрада схвалила рішення, що дозволить розпочати процес влаштування найпростіших укриттів у тих закладах освіти столиці, де укриттів немає. Ми маємо привести до ладу - відремонтувати чи відреконструювати, забезпечити необхідними засобами - укриття в комунальних школах та садочках. Адже війна триває, залишається загроза ракетних обстрілів столиці. І ми повинні створити безпечні умови та захистити наших дітей, вчителів та загалом киян», - зазначив мер Києва.