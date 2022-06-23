​Путін – найбільш непопулярний політик у світі, – опитування

90% опитаних у різних країнах заявили про повне неприйняття його політики.

Російський президент Володимир Путін став найбільш непопулярним політиком у світі.

Про це йдеться у результатах опитування, проведеного дослідницьким центром Pew Research у 18 країнах.

Зазначається, що тільки 9% респондентів ставляться до російського президента схвально, тоді як 90% опитаних висловили повне неприйняття його політики. Це максимальне падіння міжнародної підтримки російського президента за двадцять років опитувань. У Росії суспільна думка не досліджувалася.

Путіна здебільшого підтримують прихильники правих поглядів. Зокрема, ставлення європейців до глави Кремля безпосередньо пов'язане з їхніми політичними поглядами. Ті, хто підтримують праві популістські партії у своїй країні, з більшою ймовірністю будуть впевнені у правильності дій Путіна. Для прикладу, серед греків, які позитивно ставляться до партії “Грецьке рішення”, 55% високо оцінюють політику глави Кремля.

Подібні тенденції можна спостерігати серед прихильників правих популістських партій у Німеччині, Великій Британії, Франції та Швеції.

Однак, хоча прихильники правих популістських партій оцінюють Путіна більш позитивно, ніж їхні політичні опоненти, довіра до Путіна в цій групі знизилася більш різко з 2021 року.

Подібна закономірність існує і щодо загальних ідеологічних нахилів. У 2021 році існували великі ідеологічні розбіжності у ставленні до Путіна, причому представники правого політичного спектру висловлювали йому більше довіри, ніж ліві. У нинішньому опитуванні довіра до Путіна різко знизилася серед правих, і в багатьох країнах обидві групи мають однаково негативне ставлення до російського президента.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти президента Росії Володимира Путіна.