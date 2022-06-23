Росіян попередили про небезпеку відпочинку в Греції через випадки "агресії та дискримінації"

У МЗС РФ зазначили, що "були навіть випадки побиття".

Міністерство закордонних справ Росії попереджає співргромадян, що відпочивати в Греції небезпечно, адже там фіксують "випадки агресії та дискримінації".

Про це заявив директор четвертого європейського департаменту МЗС РФ Юрій Піліпсон, повідомляє "Цензор.НЕТ" із посиланням на росЗМІ.

"В умовах безперервної антиросійської риторики з боку грецьких офіційних осіб та тиражування в місцевих ЗМІ дезінформації про події в Україні - а російські інформджерела давно заблоковані - продовжують надходити повідомлення про факти дискримінації і навіть пряму агресію стосовно росіян і російськомовних громадян", - заявив російський дипломат.

За його словами, "були навіть випадки побиття".

Крім того, за словами Піліпсона, грецькі банки часто "блокують рахунки росіян за національною ознакою".

Дипломат зазначив, що росіяни скаржаться своїй владі на порушення їхніх прав та інтересів, і Слідчий комітет РФ вже порушив кілька справ.

Нагадаємо, раніше Чехія зупинила видачу віз росіянам та білорусам до березня 2023 року.

Незважаючи на те, що росіяни перебувають під тиском західних санкцій через війну проти України, 70% населення Росії підтримують режим Путіна. Уже двадцять років влада президента РФ базується на культі його особистості.

Численні перехоплені розмови російських окупантів свідчать про жорстокість до цивільних українців, вбивства та масове мародерство в Україні. Судячи з реакції родичів солдат РФ, більшість із них цілком підтримуть такі дії.