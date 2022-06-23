Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
МОЗ пропонує передати їм Дніпропетровську обласну лікарню
МОЗ пропонує передати їм Дніпропетровську обласну лікарню
Новий дім в старому гуртожитку. Як переселенці зі сходу намагаються влаштувати своє життя у Львові
Новий дім в старому гуртожитку. Як переселенці зі сходу намагаються влаштувати своє життя у Львові
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Павло Петриченко: "Я пам'ятаю час, коли я їздив по Хрещатику на квадроциклі з автоматом, і мені б цього більше не хотілося"
Павло Петриченко: "Я пам'ятаю час, коли я їздив по Хрещатику на квадроциклі з автоматом, і мені б цього більше не хотілося"
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
"Репортери без кордонів" оприлюднили розслідування убивства Макса Левіна: зібрані докази свідчать про страту
"Репортери без кордонів" оприлюднили розслідування убивства Макса Левіна: зібрані докази свідчать про страту
На створення нових садів і теплиць можна отримати грант у розмірі 5-7 мільйонів гривень, - Шмигаль
На створення нових садів і теплиць можна отримати грант у розмірі 5-7 мільйонів гривень, - Шмигаль
Студенти та випускники НМАУ ім.Чайковського висловилися щодо необхідності виключення імені російського композитора з назви
Студенти та випускники НМАУ ім.Чайковського висловилися щодо необхідності виключення імені російського композитора з назви
ГоловнаСвіт

Росіян попередили про небезпеку відпочинку в Греції через випадки "агресії та дискримінації"

У МЗС РФ зазначили, що "були навіть випадки побиття".

Росіян попередили про небезпеку відпочинку в Греції через випадки "агресії та дискримінації"
Фото: Youtube

Міністерство закордонних справ Росії попереджає співргромадян, що відпочивати в Греції небезпечно, адже там фіксують "випадки агресії та дискримінації".

Про це заявив директор четвертого європейського департаменту МЗС РФ Юрій Піліпсон, повідомляє "Цензор.НЕТ" із посиланням на росЗМІ.

"В умовах безперервної антиросійської риторики з боку грецьких офіційних осіб та тиражування в місцевих ЗМІ дезінформації про події в Україні - а російські інформджерела давно заблоковані - продовжують надходити повідомлення про факти дискримінації і навіть пряму агресію стосовно росіян і російськомовних громадян", - заявив російський дипломат.

За його словами, "були навіть випадки побиття".

Крім того, за словами Піліпсона, грецькі банки часто "блокують рахунки росіян за національною ознакою".

Дипломат зазначив, що росіяни скаржаться своїй владі на порушення їхніх прав та інтересів, і Слідчий комітет РФ вже порушив кілька справ.

Нагадаємо, раніше Чехія зупинила видачу віз росіянам та білорусам до березня 2023 року.

Незважаючи на те, що росіяни перебувають під тиском західних санкцій через війну проти України, 70% населення Росії підтримують режим Путіна. Уже двадцять років влада президента РФ базується на культі його особистості.

Численні перехоплені розмови російських окупантів свідчать про жорстокість до цивільних українців, вбивства та масове мародерство в Україні. Судячи з реакції родичів солдат РФ, більшість із них цілком підтримуть такі дії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також