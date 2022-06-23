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Армія Росії за останні пʼять днів просунулась до Лисичанська, – Міноборони Великої Британії

Але глибоке оточення для захоплення західної частини Донецької області в росіян не вдається. 

Армія Росії за останні пʼять днів просунулась до Лисичанська, – Міноборони Великої Британії
Обстріли Луганської області
Фото: Сергій Гайдай у Телеграм

З 19 червня російські війська, швидше за все, просунулись у напрямку до Лисичанська на пʼять кілометрів.

Про це йдеться у звіті Міністерства розвідки Великобританії, оприлюдненому в twitter.

"Деякі українські частини відійшли, ймовірно, щоб не потрапити в оточення. Покращення показників Росії в цьому районі, можливо, є результатом нещодавніх зусиль підрозділів та сильної концентрації вогню", – вважають британські військові.

Вони додали, що війська ворога чинять все більший тиск на Лисичанськ і Сєвєродонецьк своїм повзучим просуванням по окраїнах. Однак їхні зусилля щодо досягнення більш глибокого оточення для захоплення західної частини Донецької області все ще безуспішні.

Нагадаємо, російська армія понад 70 днів намагається повністю захопити Сєвєродонецьк. Місто обстрілюється з усіх можливих видів озброєння, які використовує ворог. Українські захисники контролюють промзону біля підприємства "Азот".

Лисичанськ протягом останнього тижня зазнає таких самих невпинних обстрілів, як Сєвєродонецьк.

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