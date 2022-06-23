Ворог за добу обстріляв чотири райони Сумщини і вдарив протикорабельними ракетами по Миколаєву, – зведення ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Одеській, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині.

На Чернігівщині вночі росіяни обстріляли із мінометів підрозділи прикордонників біля села Грем’яч. Втрат немає. На Сумщині протягом минулої доби росіяни обстріляли чотири райони області з різних видів зброї – під сотню артилерійських прильотів з російської сторони, повідомили в зведенні ОВА станом на 8 ранку.

Один чоловік загинув внаслідок скидання боєприпасу з ворожого безпілотника. Внаслідок артобстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура сел Сумського та Конотопського районів, зокрема будинки мирних мешканців, Атинський психоневрологічний інтернат, водонапірна башта, електромережі, фермерське господарство, поранено тварин. Вчора піздно ввечері п'ятеро людей травмовані та один загинув внаслідок підірвання на міні під час патрулювання Охтирського району. Голова ОВА Дмитро Живицький уточнив у Telegram, що загалом поранених сім.

"В Охтирському районі автівка поліцейських підірвалася на міні під час патрулювання території, двоє співробітників були поранені. Коли ж на місці події працювали вибухотехніки та слідчі, пролунав другий вибух. Внаслідок цього поранені ще п'ятеро", – повідомив він.

На Дніпропетровщині знову обстріляли Криворізький район. У Апостоловому двоє людей поранені. Місто часткового без світла та води. Вулиці та подвір’я засіяні касетними боєприпасами. Людей відвели у безпечні місця і зараз там працюють піротехніки ДСНС.

У Харкові вночі снаряд окупантів влучив у складські приміщення Індустріального району, виникла пожежа, постраждалих немає. Близько 5 ранку в Чугуївському районі росіяни влучили в одне з підприємств. Рятувальники ліквідовували пожежу, постраждалих немає. Досі триває пожежа на газопереробному підприємстві в Ізюмському районі, яка виникла внаслідок обстрілів ще 18 червня. Над ліквідацією працюють рятувальники.

На Луганщині авіаудари та ракети по Сєвєродонецьку та Гірському. Лоскутівка та Рай-Олександрівка окуповані ворогом. У Сєвєродонецьку та Сиротиному, Золотому та Вовчоярівці атаки відбиті. Окупанти нищать промисловість у Сєвєродонецьку. Цього разу вогнем уражено території цегляного заводу, "Склопластику", а також заводу хімічного нестандартизованого обладнання. Пошкоджено будівлю ІІ прохідної "Азоту".

Одна людина загинула, троє поранено.

В Донецькій області протягом ночі продовжувались артилерійські та мінометні обстріли позицій та населених пунктів. Зафіксовано щонайменше два артилерійські обстріли м.Мар'їнка, один – Красногрівки, п’ять – с.Новомихайловка.

Протягом доби велися обстріли зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, ракет ЗРС С-300, РСЗВ "Смерч", "Град".Обстріляні Торецьк, Слов'янськ, Бахмут, с. Іллінівка, с. Бересток, смт Очеретине, с. Георгіївка. Область без газу і частково без води й електрики. Загинуло троє цивільних, двоє поранені.

По Миколаєву чора вдень російські окупанти запустили сім ракет типу "Онікс". Пошкоджень зазнали багатоповерхові будинки, руйнування різного ступеню – у приватних будинках, також сталася пожежа. Унаслідок обстрілів троє цивільних отримали поранення.

У Баштанському районі вночі обстрілів зазнало смт Березнегувате. Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Також продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Миколаївський район: вночі обстрілів зазнало село Новомиколаївка Первомайської громади, внаслідок яких пошкоджені житлові будинки та сільськогосподарська техніка.

В Херсонській області впродовж доби в області було гучно, на числені вибухи, обстріли та пожежі скаржилися жителі всієї Херсонщини. Залишається критичною ситуація у Високопіллі, Новій Воронцовці, Калинівському, Станіславіській ТГ, Великоолександрівці. Внаслідок окупації сотні сіл Херсонщини, зокрема Бериславського району та тих населених пунктів, які на кордоні областей, практично знищені. Пошкоджені та знищені будинки, школи, лікарні, дитячі садочки, заміновані дороги та мости, викрадена техніка.

Нпгадаємо, за минулу добу сили захисту України ліквідували 200 окупантів, вісім танків і один гелікопетр. А на острові Зміїний під час продовження спецоперації зі знищення ворожих сил вивели з ладу ще один гарматний комплекс.