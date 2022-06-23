Міноборони закликає не поширювати в соцмережах деталі військових операцій ЗСУ

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що під час війни військова інформація свідомо подається із запізненням у часі - таке правило інформування в умовах воєнного стану. Воно обумовлене військовою доцільністю під час проведення операцій та заходами безпеки.

Про це вона написала у фейсбуці.

Маляр пояснила, що розголошення або спотворення інформації про деталі військової операції до того, як про це заявили офіційні джерела (Міноборони або ЗСУ), - завдає шкоду нашим Збройним Силам та ускладнює виконання поставлених завдань.

"Інформація про звільнення чи втрату населеного пункту, надана до завершення операції, вважається некоректною. Дочекайтесь офіційної інформації від Генерального штабу", - зазначила заступниця міністра.

"Так буває, що маленька дитина, через неможливість усвідомити наслідки, може задушити в щирих міцних обіймах кошенятко чи іншу тваринку. Навіть якщо у вас є свої джерела інформації на фронті, не треба писати в соцмережах деталі військових операцій ЗСУ. Тим більше, що джерела на тактичному рівні не володіють всією ситуацією в цілому, бо мають уяву лише про фрагмент", - додала Маляр.

Вона навела як приклад те, що двоє колишніх нардепів і один чинний почали писати про зброю, яка застосовується на Херсонському напрямку, про хороші новини з Херсона, про зайняті вулиці в Херсоні тощо. Маляр наголосила, що цим вони шкодять ЗСУ.

Нагадаємо, раніше Центр протидії дезінформації при РНБО та Генштаб ЗСУ звернулися до цивільного населення, лідерів громадської думки, журналістів і закликали не поширювати неперевірену інформацію щодо війни та повідомлення "від особистих джерел".

Також головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний закликав блогерів утриматися від публічних оцінок бойових дій, логістики та рішень командирів.