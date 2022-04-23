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Залужний закликає блогерів утриматися від публічних оцінок бойових дій, логістики та рішень командирів

У соцмережах періодично зʼявляється інформація, яка використовується ворогом для нанесення втрат ЗСУ.

Залужний закликає блогерів утриматися від публічних оцінок бойових дій, логістики та рішень командирів
Головнокомандувач ЗСУ – генерал Валерій Залужний
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Головнокомандувач Збройсних сил України Валерій Залужний наголосив, що військове керівництво не надає жодної важливої інформації про поточні операції. Він закликав не вірити інформації, яку розповсюджує ворог.

Про це він написав у фейсбуці.

"Звертаю увагу, що у соціальних мережах періодично зʼявляється інформація, яка використовується ворогом для нанесення втрат ЗСУ. Військове керівництво не надає жодної важливої інформації про поточні операції. Я в черговий раз закликаю всіх, особливо блогерів з великими аудиторіями, утриматися від публічних оцінок бойових дій, логістики, забезпечення і рішень командирів", - наголосив Залужний.

Він зазначив, що лише військове керівництво володіє повною інформацією інформації та використовує її для відбиття російської агресії. Запорукою успішного знищення ворога є нерозповсюдження цієї інформації.

"Вірте Збройним Силам України. Ми робимо свою роботу. У нас потужний, підступний і безжалісний ворог, який використовує будь-що для нанесення нам втрат. Не ставайте інструментом у його руках!", - додав головнокомандувач.

Нагадаємо, раніше Центр протидії дезінформації при РНБО спростував нові фейки Путіна, які той озвучив під час зустрічі з Олександром Лукашенком.

Раніше РФ почала поширювати фейки про те, що Україна начебто відмовилася дотримуватися Женевської конвенції. Насправді Україна забезпечує нормальні умови утримання російських полонених, передбачені міжнародними стандартами.

 

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