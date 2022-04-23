На Харківщині не буде нічних богослужінь на Великдень

У Харківській області богослужіння у Великодню ніч не проводитимуть, щоб уникнути можливих провокацій з боку російських окупантів.

Про це заявив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Попереду Великодня неділя. В окупантів немає релігійних свят, будь-яких принципів і моралі. Ми зустрічалися з представниками церков, спільно вирішили, що нічних богослужінь не буде! Ми не можемо допустити скупчення людей, безпека – перш за все", - написав Синєгубов.

Він повідомив також, що в суботу, 23 квітня, змінюється час комендантської години: вона діятиме не з 20:00 до 6:00, а з 19:00 до 5:00.

Нагадаємо, що на Львівщині поновили комендантську годину у Великодню ніч.

Російські окупанти раніше поширили інформацію про “обстріл православних храмів у Великодню ніч націоналістами”. Це нібито має відбутися в 5 областях: Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській і Харківській. З огляду на це, митрополит Київський та всієї України Епіфаній благословив змінювати час служб.

Мінкультури нагадало віруючим про важливість дотримання обмежень воєнного стану, зокрема правил комендантської години і запросило на Великдень молитися онлайн.