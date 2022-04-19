Мінкультури запрошує віруючих на Великдень молитися онлайн

Міністерство культури та інформаційної політики запрошує вірян приєднатися до великодніх служб дистанційно.

"Цієї неділі, 24 квітня, християни східного обряду величають Воскресіння Ісуса Христа. Міністерство культури та інформаційної політики України та Державна служба з етнополітики та свободи совісті нагадують про важливість дотримання обмежень воєнного стану, зокрема правил комендантської години у вашому регіоні ‒ це важливо для безпеки! Запрошуємо вірян приєднатися дистанційно з молитвою до великодніх служб завдяки трансляціям на телебаченні та онлайн", – ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Так, у суботу, 23 квітня, о 23:30 у національному марафоні єдиних новин #UAразом і на суспільному телеканалі UA:КУЛЬТУРА розпочнеться пряма трансляція нічного богослужіння Православної церкви України з Михайлівського Золотоверхого собору в Києві.

24 квітня з 7:30 до 11:30 національний марафон єдиних новин #UAразом і суспільний телеканал UA:КУЛЬТУРА транслюватиме богослужіння Української греко-католицької церкви з Патріаршого собору Воскресіння Христового в Києві.

Нагадаємо, окупанти поширюють інформацію про “обстріл православних храмів у Великодню ніч націоналістами”. Це нібито має відбутися в 5 областях: Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській і Харківській.

З огляду на це, митрополит Київський та всієї України Епіфаній благословив змінювати час служб на Пасху.