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В Запорізькій області окупанти викрали співробітників поліції та ДСНС та знущалися над українським полоненим бійцем, - Арєф’єв

"Хлопця катували і знущалися з нього так, що він спробував порізати собі вени".

В Запорізькій області окупанти викрали співробітників поліції та ДСНС та знущалися над українським полоненим бійцем, - Арєф’єв
речник Запорізької ОВА Іван Арєф’єв
Фото: скріншот відео

У Запорізькій області російські загарбники викрали співробітників Нацполіції та ДСНС, а в Мелітопольську лікарню привезли полоненого військового ЗСУ.

Про це повідомив речник Запорізької ОВА Іван Арєф’єв.

"Жителька міста Токмак повідомила про те, що вночі російські злочинці проникли до її будинку та викрали чоловіка - співробітника поліції. Його вивезли в невідомому напрямку. Також, окупанти на блокпосту незаконно затримали та вивезли в невідомому напрямку інспектора групи реагування Бердянського РВП, старшого лейтенанта поліції. А у місті Мелітополь за адресою проживання окупанти викрали співробітника ДСНС та вивезли у невідомому напрямку", - розповів Арєф’єв.

За його словами, до Мелітопольської багатопрофільної лікарні інтенсивних методів лікування під конвоєм російських військових доставили полоненого солдата ЗСУ. 

"Хлопця катували і знущалися з нього так, що він спробував порізати собі вени. Лікарям довелося оперувати бійця під дулами автоматів. Після операції конвой російських військових одразу відвіз українського полоненого у невідомому напрямку", - додав речник Запорізької ОВА.

Нагадаємо, днями керівник Запорізької області оприлюднив список посадовців, які потрапили до російського полону.

Вчора з'явилася інформація, що колишнього очільника Херсона, ймовірно, викрали російські окупанти.

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