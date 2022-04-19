Слідчі бюро виявили 13 поховань містян і зафіксували використання у житлових кварталах проти мирних мешканців різного виду зброї.

Слідчі Державного бюро розслідувань задокументували злочини Росії в Ірпені (Київська область). Тепер слідча група вирушила до Сумської області, де спільно із представниками Нацполіції продовжить фіксацію російських злочинів.

Про це повідомив директор ДБР Олексій Сухачов.

Слідчі бюро оглянули близько 700 гектарів площі міста (це понад 10 тисяч будинків та будівель). Виявили 13 поховань жителів Ірпеня.

Також фахівці задокументували використання у житлових кварталах проти мирних мешканців:

протипіхотних мін, танкових снарядів та РСЗВ Град запальної дії;

аеробалістичної ракети "Іскандер-М";

артилерійських шрапнельних снарядів, споряджених стріловидними вражаючими елементами та іншої забороненої зброї.

"Злочини проти людяності не мають терміну давності. Переконаний, що українські правоохоронні органи та міжнародні кримінальні інстанції не дозволять рф уникнути відповідальності за військові злочини в Україні. Росіяни, які сьогодні боягузливо заперечують свою причетність до звірств, все одно будуть відповідати перед законом", - наголосив очільник ДБР Олексій Сухачов.

Нагадаємо, спецгрупу з документування злочинів РФ та Білорусі проти України створили в Нацполіції. Вона вже завершила оперативно-слідчі дії в місті Ірпінь.

В НПУ заявили, що порушили 7,5 тисяч кримінальних проваджень щодо злочинів військ РФ.