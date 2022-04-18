У Нацполіції створили спецгрупу з документування злочинів РФ і Білорусі проти України

Група збирає факти та докази вбивств, обстрілів, пограбувань, зґвалтувань та інших особливо тяжких злочинів.

У Нацполіції створили спецгрупу з документування злочинів РФ та Білорусі проти України - вона вже завершила оперативно-слідчі дії в місті Ірпінь. За фактами порушать кримінальні провадження та підготують матеріали для звернення України до міжнародного суду. Основна мета групи — невідворотність притягнення до відповідальності військових РФ і громадян Республіки Білорусь за вчинення військових злочинів.

Про це на брифінгу заявив перший заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції України Сергій Пантелеєв, передає кореспондент LB.

«На базі центрального апарату Нацполіції створена спеціальна група з документування злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту на території України. Підрозділи Нацполіції будуть брати участь у зборах і фіксації злочинів на нашій території. Перед створенням цієї групи ми поставили собі за мету невідворотність притягнення до відповідальності військових РФ і громадян Республіки Білорусь за вчинення військових злочинів», — заявив він.

Фото: Анна Стешенко

Він наголосив, що група збирає факти та докази вбивств, обстрілів, пограбувань, зґвалтувань та інших особливо тяжких злочинів.

«Усі вони мають бути використані в міжнародних судових інстанціях. Також здійснюється збір інформації щодо об'єктів з правами власності РФ як держави, що розпочала повномасштабну війну проти України, для реалізації засад закону про примусове вилучення власності РФ та їх резидентів», — підкреслив він.

Фото: Анна Стешенко

За його словами, 17 квітня відповідна спеціальна комісія вже завершила оперативно-слідчі дії в місті Ірпінь. Він зазначив, що за фактами будуть розпочаті кримінальні провадження та підготовлені матеріали для звернення до міжнародного суду.

Нагадаємо, нацполіція України порушила 7,5 тисяч кримінальних проваджень щодо злочинів військ РФ.