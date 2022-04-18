Майже 800 танків, понад 310 одиниць авіації і близько 20,6 тис. живої сили: Генштаб оновив статистику втрат ворога

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив статистику втрат російських окупаційних військ в Україні за підсумками 53 діб війни.
За оперативними даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 15 квітня склали:
- особового складу – близько 20 600 осіб,
- танків – 790 од.,
- бойових броньованих машин – 12 041 од.,
- артилерійських систем – 381 од.,
- РСЗВ – 130 од.,
- засобів ППО – 67 од.,
- літаків – 167 од.,
- гелікоптерів – 147 од.,
- автомобільної техніки – 1 487 од.,
- кораблів/катерів – 8 од.,
- цистерн з ПММ – 76 од.,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 155,
- спеціальної техніки – 27,
- пускових установок ОТРК – 4.
Дані уточнюються.
Нагадаємо, за минулу добу українська ППО вразила 5 ворожих цілей, з яких один літак та три вертольоти.
Крім того, українські військові 16-й раз завдали удару по аеропорту в селищі Чорнобаївка Херсонської області, де російські окупанти зосередили свою військову техніку.