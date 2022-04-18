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Майже 800 танків, понад 310 одиниць авіації і близько 20,6 тис. живої сили: Генштаб оновив статистику втрат ворога

За минулу добу українська ППО вразила 5 ворожих цілей, з яких один літак та три вертольоти.

Майже 800 танків, понад 310 одиниць авіації і близько 20,6 тис. живої сили: Генштаб оновив статистику втрат ворога
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив статистику втрат російських окупаційних військ в Україні за підсумками 53 діб війни.

За оперативними даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 15 квітня склали:

  • особового складу – близько 20 600 осіб,
  • танків – 790 од.,
  • бойових броньованих машин – 12 041 од.,
  • артилерійських систем – 381 од.,
  • РСЗВ – 130 од.,
  • засобів ППО – 67 од.,
  • літаків – 167 од.,
  • гелікоптерів – 147 од.,
  • автомобільної техніки – 1 487 од.,
  • кораблів/катерів – 8 од.,
  • цистерн з ПММ – 76 од.,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 155,
  • спеціальної техніки – 27,
  • пускових установок ОТРК – 4.

Дані уточнюються.

Нагадаємо, за минулу добу українська ППО вразила 5 ворожих цілей, з яких один літак та три вертольоти.

Крім того, українські військові 16-й раз завдали удару по аеропорту в селищі Чорнобаївка Херсонської області, де російські окупанти зосередили свою військову техніку.

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