Кілька російських снарядів влучили в будівлю патрульної поліції в Лисичанську, шістьох співробітників поранено

У Лисичанську на Луганщині російські війська обстріляли будівлю патрульної поліції. Шестеро співробітників потрапили до шпиталю.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

"Вчора о 20:40 був здійснений артобстріл Лисичанська. Декілька російських снарядів потрапили в адмінбудівлю обласного управління патрульної поліції. Шістьох співробітників з акубаротравмами госпіталізовано", – написав він уранці 18 квітня.

Нагадаємо, сьогодні вранці російська армія вдарила по спорткомплексу "Олімп" у Кремінній, двоє людей загинули, шестеро травмовані.