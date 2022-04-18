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Кілька російських снарядів влучили в будівлю патрульної поліції в Лисичанську, шістьох співробітників поранено

Артобстріл стався о 20:40 неділі, 17 квітня.

Кілька російських снарядів влучили в будівлю патрульної поліції в Лисичанську, шістьох співробітників поранено
Фото: facebook.com/odalug

У Лисичанську на Луганщині російські війська обстріляли будівлю патрульної поліції. Шестеро співробітників потрапили до шпиталю.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

"Вчора о 20:40 був здійснений артобстріл Лисичанська. Декілька російських снарядів потрапили в адмінбудівлю обласного управління патрульної поліції. Шістьох співробітників з акубаротравмами госпіталізовано", – написав він уранці 18 квітня.

Нагадаємо, сьогодні вранці російська армія вдарила по спорткомплексу "Олімп" у Кремінній, двоє людей загинули, шестеро травмовані.

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