Бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" повернули 10-річній дівчинці з Тростянця на Сумщині вкрадені окупантами гаджети.

Про це повідомили на сторінці бригади у фейсбуці.

Холодноярці оприлюднили фото Іванки, яка тримає в руках телефон, який у неї на блокпосту відібрали росіяни, що прийшли окуповувати її рідне місто Тростянець на Сумщині. Але завдяки українським військовим мобільний телефон повернувся власниці.

Фото: facebook.com/93OMBr

Розвідувальний підрозділ 93-й бригади Холодний Яр проводив операцію на східному напрямку від цього міста. У полон до українців потрапив механік-водій з Кантемирівської дивізії російських збройних сил. При затриманні у полоненого знайшли червоненький мобільний телефон, а також павербанк зі стразами.

Спочатку окупант брехав, що це його речі. У мобілці була сім-картка одного з російських операторів. І з цього телефону вже були дзвінки до Росії. Та у списку контактів були й українські номери, підписані "татуся" та "мамул"». Холодноярці почали телефонувати на ці номери. Виявилося, що телефон належить Іванці.

"15 березня ми виїхали усією родиною евакуаційним коридором з Тростянця, на той час окупованого. Стояли у колоні, на своїй машині «шестірочці», були перелякані, бо за місто йшли бої. Коли стояли у евакуаційній колоні, підійшли військові РФ та сказали віддати усі телефони. Я відповіла, що у нас вони усі розряджені. До цього ми повидаляли з телефонів усі месенджери, щоб не надавати ворогу будь-яку інформацію. Коли виїжджали з міста, на блокпосту російські військові ходили з картонною коробкою та відбирали телефони в усіх, хто їхав з міста, погрожуючи розстрілом. Вони кричали та залякували нас. Казали, нібито ми їх знімаємо", – згадує мама Іванки Олена.

За її словами, приблизно за три дні на її номер зателефонували хлопці і спитали: це ви мамочка?

"Я відповіла – так. Дмитро з 93-ї бригади розповів, що вони у полоненого російського військового знайшли телефон. Питали, чи ми живі. Я була така схвильована, що з початку не повірила, думала, що це якісь жарти. Іванка дуже плакала через те, що забрали телефон. І хоча мій чоловік сказав хлопцям залишити телефон собі, вони все одно відправили його нам Новою поштою", – додала мама 10-річної Іванки.

Напередодні стало відомо, що у Тростянці через залишені росіянами міни і розтяжки загинули вже 5 дітей.