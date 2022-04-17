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У Тростянці через залишені росіянами міни і розтяжки загинули вже 5 дітей

Найчастіше окупанти мінували блокпости та місця, де була техніка.

У Тростянці через залишені росіянами міни і розтяжки загинули вже 5 дітей
Міна "Метелик"
Фото: DRC

Покидаючи захоплені міста, російські військові масово заміновують території. Через такі дії ворога у Тростянці на Сумщині загинули вже п’ятеро дітей.

Про це розповів мер Тростянця Юрій Бова, повідомляє 24 канал.

Учора, 16 квітня, на розтяжці підірвався місцевий мешканець, який вийшов до лісу погуляти з собакою. Собака вибіг за межі дороги і зачепив розтяжку. На щастя, чоловік вижив.

"Таких випадків дуже багато. У нас уже загинули від потрапляння на міни та різні розтяжки 5 дітей. Є поранені також. Таких предметів ще досить багато", – зазначив Бова.

Він додав, що найчастіше окупанти мінували блокпости та місця, де була техніка.

У місті досі багато доріг, які не перевірили, причому фахівці працюють без вихідних.

Як повідомляли, учора під час розмінування російських боєприпасів на Харківщині загинули три сапери, ще четверо зазнали поранень.

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