Видання для дітей про мінну безпеку виклали у відкритий доступ

Йдеться про книжку "Мінна безпека не без ПЕКа" від видавництва "Ранок".

Міністерство реінтеграції спільно з видавництвом "Ранок" розмістили у відкритий доступ видання для дітей про мінну безпеку. Йдеться про книжку "Мінна безпека не без ПЕКа".

Сюжет книжки "Мінна безпека не без ПЕКа" допомагає максимально просто розкрити складну тему у вигляді коміксу. А дії головних героїв у ситуаціях, пов’язаних з мінами чи вибухонебезпечними предметами, стають взірцем для наслідування. Розміщені у книжці інформаційні плакати допоможуть краще запам'ятати, що робити, якщо знайшли міни, вибухонебезпечні чи підозрілі предмети.

Крім того, за QR-посиланнями можна перевірити свої знання або переглянути корисне відео. Інтерактивність книжки допоможе в ігровій формі легше засвоїти матеріал.

Завантажити видання можна за посиланнями:

1 частина - http://surl.li/btovx

2 частина - http://surl.li/btowc

Як повідомляли, російські окупанти замінували 80 тисяч квадратних кілометрів території України. Ворог масово встановлює заборонені міжнародним правом міни-пастки, відступаючи мінує продовольчі об’єкти, приватне житло і трупи людей.

Нині на Київщині триває зачистка та розмінування. 8 квітня було завершено перший етап розмінування Ірпеня.