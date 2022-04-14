Поліція документує воєнні злочини Росії в Гостомелі. У селищі досі чутно запах горілого від обстріляних будинків і авто

У селищі, як і в інших місцях Київщини, знайшли братські могили мирних українців.

У селищі Гостомель Київської області, по якому росіяни вдарили ще в перший день повномасштабного наступу на Україну, документують докази воєнних злочинів.

Правоохоронці також оглядають і розміновують усі будівлі, двори та прилеглі території, повідомили на сторінці поліції Києва у Facebook.

"З перших днів повномасштабного вторгнення окупанти вчиняли мародерські дії, а стосовно мирного населення застосовували фізичне насильство та розстрілювали громадян. Завдяки захисникам України Гостомель звільнено від агресора, а президент України присвоїв селищу звання «Місто-герой»", – зазначили правоохоронці.

Станом на 14 квітня поліція оглянула 628 приміщень. Це і житлові, і нежитлові будівлі.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

"У рамках кримінального провадження за частиною другою статті 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни, правоохоронці продовжують документувати загибель мирних мешканців міста, виявляють місця захоронення тіл, проводять необхідні слідчі дії. Щоденно силами столичних вибухотехніків вилучаються ворожі боєприпаси, які російські військові залишили в лісопаркових зонах, у дворах будинків і просто на вулицях міста, наразі їх число становить 266. Серед боєкомплектів є багато невикористаних і нерозірваних, тож триває кропітка робота з метою їх безпечного знищення", – зазначили в повідомленні.

У Гостомелі, за словами правоохоронців, досі чути запах горілого від спалених будинків та авто. Велику частину інфраструктури зруйновано.

Для окупаційних військ Гостомель був стратегічною точкою, адже там розташовано аеродром. На нього ворог намагався висадити своїх десантників.