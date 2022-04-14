Чоловік закликав мешканців міста до прийняття окупації та погрожував їм.

Мешканцю Кривого Рогу повідомили про підозру в державній зраді. Він з 26 лютого перебував у Бучі, де всіляко допомагав ворогу в окупації та обстрілах.

Прокуратура клопоче про запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, повідомили на сторінці Офісу генпрокурора у Facebook.

"Під час окупації території російськими військовими він перейшов на бік ворога та, в умовах воєнного стану, здійснював публічну підтримку збройної агресії проти України. Підозрюваний закликав мешканців Бучі до покори та прийняття «руського миру», погрожував їм фізичною розправою", – йдеться в повідомленні.

Чоловік також добровільно надавав військовим Російської Федерації інформацію про обстановку на території міста, знаходив та облаштовував для ворога вигідні вогневі позиції з метою подальшого знищення військовослужбовців Збройних сил України.

Йому загрожує 15 років ув'язнення волі або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Буча є одним із найбільш постраждалих від російської окупації міст Київської області. Вороги не просто стріляли по житлових будинках, а й цілеспрямовано вбивали і ґвалтували жінок і дітей, розстрілювали та викрадали мирне населення, нищили інфраструктуру.