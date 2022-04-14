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СБУ розслідує вчорашній обстріл Харкова, під час якого загинули троє людей

Ще четверо харківʼян були поранені. 

СБУ розслідує вчорашній обстріл Харкова, під час якого загинули троє людей
Обстріл Харкова 13 квітня
Фото: Офіс генпрокурора в Facebook

Управління СБУ в Харківській області розслідує обстріл Немишлянського району Харкова 13 квітня.

Унаслідок ворожого вогню загинули троє людей, ще четверо поранені. Про це повідомили на сторінці Офісу генерального прокурора у Facebook.

Розслідування ведеться за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

"За даними слідства, 13 квітня 2022 року російські військовослужбовці обстріляли житлові будинки у Немишлянському районі м. Харкова. Внаслідок обстрілу троє людей загинуло. Чотирьох мирних мешканців поранено. Пошкоджено помешкання та автівки людей", – повідомили в Офісі генерального прокурора. 

Нагадаємо, останніми днями Росія знову підвищила кількість обстрілів Харкова. Минулого тижня міністерка з реінтеграції Ірина Верещук закликала мешканців Луганської, Донецької і Харківської областей евакуюватися, поки є можливість.

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