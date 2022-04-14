СБУ розслідує вчорашній обстріл Харкова, під час якого загинули троє людей

Ще четверо харківʼян були поранені.

Управління СБУ в Харківській області розслідує обстріл Немишлянського району Харкова 13 квітня.

Унаслідок ворожого вогню загинули троє людей, ще четверо поранені. Про це повідомили на сторінці Офісу генерального прокурора у Facebook.

Розслідування ведеться за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

"За даними слідства, 13 квітня 2022 року російські військовослужбовці обстріляли житлові будинки у Немишлянському районі м. Харкова. Внаслідок обстрілу троє людей загинуло. Чотирьох мирних мешканців поранено. Пошкоджено помешкання та автівки людей", – повідомили в Офісі генерального прокурора.

Нагадаємо, останніми днями Росія знову підвищила кількість обстрілів Харкова. Минулого тижня міністерка з реінтеграції Ірина Верещук закликала мешканців Луганської, Донецької і Харківської областей евакуюватися, поки є можливість.