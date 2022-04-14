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У березні житомирські волонтери вивезли з КБ "Луч" до Одеси боєприпаси до "Нептуна", – "Цензор.нет"

Росіяни почали обстріли конструкторського бюро вже після того, як звідти забрали боєприпаси. 

У березні житомирські волонтери вивезли з КБ "Луч" до Одеси боєприпаси до "Нептуна", – "Цензор.нет"
Фото: скріншот

Житомирські волонтери 3 березня вивезли з конструкторського бюро "Луч" боєприпаси до ракетних комплексів "Нептун". Їх передали підрозділам, які базуються в Одесі, пише "Цензор.нет"

У той момент, коли з бюро були вивезені усі боєприпаси, російські окупанти почали обстрілювати його цехи.

"Ми останнє сьогодні забираємо. Дураки ви. Пізно вс**ись!" – зазначив один з волонтерів на адресу окупантів.

Нагадаємо, вчора російський крейсер "Москва" був підбитий українською протикорабельною крилатою ракетою "Нептун". Інформацію зокрема підтверджував очільник Одеської ОВА Максим Марченко. 

"Нептун" розроблявся на київському конструкторському бюро "Луч" в 2014-2020 роках. З 2020 прийнятий на озброєння ЗСУ. 

Вороже військове командування не деталізує, що конкретно відбулося з "Москвою", але російські медіа кажуть, що вона потонула. 

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