Митрополит Епіфаній: «Ми готові розпочати діалог щодо єднання всіх у ПЦУ. З нашого боку немає вимог про покаяння»
Митрополит Епіфаній: «Ми готові розпочати діалог щодо єднання всіх у ПЦУ. З нашого боку немає вимог про покаяння»
Уночі російські війська обстріляли залізничну станцію в центрі України
Уночі російські війська обстріляли залізничну станцію в центрі України
Половина ченців Києво-Печерської лаври підтримують ідею переходу до ПЦУ, - митрополит Епіфаній
Половина ченців Києво-Печерської лаври підтримують ідею переходу до ПЦУ, - митрополит Епіфаній
Після влучання ракет «Нептун» горить ракетний крейсер «Москва»
Після влучання ракет «Нептун» горить ракетний крейсер «Москва»
Затонув крейсер "Москва", у який вчора влучила українська ракета, - росЗМІ
Затонув крейсер "Москва", у який вчора влучила українська ракета, - росЗМІ
Колону російської військової техніки знищили українські сили оборони
Колону російської військової техніки знищили українські сили оборони
"Азов" та морпіхи провели в Маріуполі успішну операцію, - майор Волина
"Азов" та морпіхи провели в Маріуполі успішну операцію, - майор Волина
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія задіяла криміналітет для "полювання" на активістів і правоохоронців Одеси

СБУ і поліція затримала членів кримінального угруповання, які надіялися стати окупаційною владою. 

Росія задіяла криміналітет для "полювання" на активістів і правоохоронців Одеси
Фото: скріншот

Для розхитування ситуації в Одеській області Росія намагалася задіяти криміналітет. СБУ і поліція затримали лідерів і членів злочинних угруповань, зокрема Еміля Варшавського і Пайзулаєва. Зловмисники хотіли стати окупаційною владою в разі захоплення Одеси росіянами. 

Вони підтримували звʼязок з громадянами РФ, доповідали їм про ситуацію в регіоні та тероризували і залякували місцевих мешканців, повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

"Деякі члени угруповання записалися до лав Тероборони, щоб збирати інформацію про українських військових на Одещині. За інформацією СБУ, викриті особи мали «полювати» на правоохоронців і активістів-патріотів", – повідомив він.

Усі члени угруповання-українці затримані, одного іноземця видворено з України, інший перебуває за кордоном і має заборону на вʼїзд. 

Нагадаємо, росіяни залучали українських кримінальників для вивозу проросійського нардепа Віктора Медведчука за кордон. За планом, путінський кум мав нелегально виїхати з України до невизнаного молдовського Придністровʼя, звідки потрапити до Москви. Однак СБУ затримала Медведчука в дорозі, на території Київської області. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також