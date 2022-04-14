Росія задіяла криміналітет для "полювання" на активістів і правоохоронців Одеси

Для розхитування ситуації в Одеській області Росія намагалася задіяти криміналітет. СБУ і поліція затримали лідерів і членів злочинних угруповань, зокрема Еміля Варшавського і Пайзулаєва. Зловмисники хотіли стати окупаційною владою в разі захоплення Одеси росіянами.

Вони підтримували звʼязок з громадянами РФ, доповідали їм про ситуацію в регіоні та тероризували і залякували місцевих мешканців, повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

"Деякі члени угруповання записалися до лав Тероборони, щоб збирати інформацію про українських військових на Одещині. За інформацією СБУ, викриті особи мали «полювати» на правоохоронців і активістів-патріотів", – повідомив він.

Усі члени угруповання-українці затримані, одного іноземця видворено з України, інший перебуває за кордоном і має заборону на вʼїзд.

Нагадаємо, росіяни залучали українських кримінальників для вивозу проросійського нардепа Віктора Медведчука за кордон. За планом, путінський кум мав нелегально виїхати з України до невизнаного молдовського Придністровʼя, звідки потрапити до Москви. Однак СБУ затримала Медведчука в дорозі, на території Київської області.