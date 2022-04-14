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Морська піхота показала знищення чергового російського "Орлан-10"

Окупанти під прикриттям БТР намагались зібрати його уламки, але отримали поранення і втекли. 

Командування морської піхоти розповіло про знищення чергового російського безпілотника "Орлан-10".

Ворожий апарат був збитий підрозділом 501-го окремого батальйону морської піхоти, повідомили в Міноборони

"Орлан" летів доволі низько, в досяжності для стрілецької зброї. Морпіхи відпрацювали, після чого БПЛА впав за декілька кілометрів.

Фото: Міністерство оборони України

"Одразу до місця висунулася група, яка виявила потенційний гумус у вигляді рашистів, які під прикриттям бронетранспортера намагалися забрати свій безпілотник. Наші морпіхи не розгубилися, обійшли з флангів та дали бій. Як тільки ці вояки почули перші постріли, не дивлячись навіть на те, що їх прикриває БТР, вони накивали п'ятами, аж гай шумів", – повідомили морпіхи.

Фото: Міністерство оборони України
Фото: Міністерство оборони України

Два окупанти зазнали поранень. Поки що їм вдалося втекти, але свій безпілотник вони так і не забрали. 

Нагадаємо, вранці Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив деталі підриву мосту в Харківській області разом із окупантами та ворожою технікою. Бійці сили спеціальних операцій знищили бронеавтомобіль "Тигр", КамАЗ та три "Урали". 

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