"Пусть сосут х*й", – окупант у передсмертному посланні закликав брата не їхати на війну в Україну

Російський окупант залишив рідному братові передсмертне послання із закликом не їхати на війну в Україну.

Про це свідчить голосове повідомлення, яке Служба безпеки України знайшла у телефоні загиблого російського військового.

"«Асвабадітєль» намагався застерегти свого брата, що з відкритою кримінальною справою за дезертирство ще можна жити, а от єдиний шлях повернутися з війни в Україні – поїхати «грузом 200». Для загарбника картинка «великой руZZкой армии» виявилась зовсім не радісною", – зазначають у СБУ.

За словами окупанта, російському командуванню до них байдуже і "здесь вообще за людей никого не считают, всем пох*й. У нас люди, бл*, просто так умирают… их тела даже не забирают. Если ты отбился от колоны просто, не туда свернул – всем пох*й, тебя никто искать не будет".

Як повідомляли, в Україні Росія втратила вже 19 900 своїх військових.