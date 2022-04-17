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Учора в Україну з ЄС і Молдови вперше з початку війни прибуло більше людей, ніж вибуло

Напередодні пасажиропотік на в'їзд в Україну вперше з 24 лютого був вищий на польсько-українській ділянці кордону.

Учора в Україну з ЄС і Молдови вперше з початку війни прибуло більше людей, ніж вибуло
Фото: Пресслужба ДПС України

Пасажиропотік з країн ЄС і Молдови на в'їзд в Україну 16 квітня вперше з початку Росією війни перевищив потік на виїзд. Напередодні такий факт вперше з 24 лютого був зафіксований на польсько-українській ділянці кордону, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За даними Держприкордонслужби, 16 квітня в Україну знову в'їхала рекордно велика кількість людей – більше ніж 38 тис. порівняно з понад 36 тис. напередодні, зокрема українців – 35 тис. порівняно з 32 тис. в п'ятницю.

Водночас у зворотному напрямку потік скоротився до понад 32 тис. із майже 38 тис. напередодні.

Відомство також уточнило, що за минулу добу кількість оформлених транспортних засобів з гуманітарними вантажами зросла до 500 з 420-425 в попередні два дні.

Згідно з даними прикордонної служби Польщі у твіттері, 16 квітня в Україну в'їхало 22 тис. проти 25,1 тис. напередодні.

У зворотному напрямку потік становив 19,2 тис., що на 21% менше від показника 15 квітня, а за 7 перших годин неділі він упав ще на 22,5% – до 4,2 тис.

Згідно з даними УВКБ ООН на 13:00 15 квітня, загалом Україну з початку війни залишило (без урахування потоку на в'їзд) 4,84 млн осіб, з них Польща прийняла 2,74 млн, Румунія та Молдова – 797,31 тис., Росія – 484,73 тис., Угорщина – 454,1 тис., Словаччина – 332,71 тис., Білорусь – 22,83 тис.

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