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Самопроголошеному "голові" Димерської громади оголосили підозру

Чоловік в обмін на гарантії безпеки здавав військових і місцевих депутатів ворогу. 

Самопроголошеному "голові" Димерської обʼєднаної територіальної громади (Київська область) оголосили про підозру в колабораційній діяльності та несанкціонованому поширенню даних про ЗСУ. Це ч. 5 ст. 111-1, ст. 114-2 Кримінального кодексу. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі або довічний термін. 

Після окупації смт Димер чоловік добровільно пішов на співпрацю з ворогом. Він допомагав окупантам орієнтуватися в місцевості в обмін на гарантії безпеки. На початку березня росіяни примусово зібрали населення й оголосили, що колаборант тепер є "головою" Димерської ОТГ, повідомили в Офісі генпрокурора у Facebook.

Фото: Офіс генпрокурора

"В умовах воєнного стану він підбирав людей для незаконної співпраці зі збройними силами держави-агресора, залучав їх до виконання робіт у селищній раді та на території громади. Також підозрюваний надавав російським військовослужбовцям відомості про учасників АТО, територіальної оборони та депутатів серед місцевих жителів. Наразі йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою", – зазначили в повідомленні. 

Нагадаємо, нещодавно керівника фракції ОПЗЖ Маріупольської міської ради викрили на антиукраїнській інформаційній кампанії на підтримку Росії. Він є колишнім чоловіком ексгенпрокурорки Криму Наталії Поклонської.                                                                                                                                 

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