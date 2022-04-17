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Ворог 24 рази за добу обстріляв Харків, поранено 31 людину, з них четверо – діти

Під час розмінування російських касетних боєприпасів під Харковом загинули троє саперів, четверо поранені.

Ворог 24 рази за добу обстріляв Харків, поранено 31 людину, з них четверо – діти
Ілюстративне фото
Фото: Макс Требухов

За минулу добу російські окупаційні війська завдали по Харкову 23 артилерійських, мінометних, РСЗВ-обстрілів: по районах Північної Салтівки, П’ятихаток, Олексіївки, центру міста, ХТЗ, Дергачах – а також одного ракетного удару.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок обстрілів поранено 31 людину, з них четверо – діти. Троє цивільних загинули. У посиленому режимі працюють медики екстреної допомоги, лікарі та наші рятувальники.

"Ворог не може підступитися до Харкова, наші ЗСУ тримають міцно позиції, на деяких напрямках просуваються вперед. Тому росіяни вдаються до ганебних обстрілів житлових кварталів. На жаль, під час розмінування російських касетних боєприпасів під Харковом підірвалися троє саперів, 4 отримали поранення", – сказав Синєгубов.

"Звертаюся до жителів Харкова: без нагальної потреби не перебувайте на вулицях. Так само, зважаючи на прийдешні свята, прошу з розумінням поставитися до рішень про обмеження перебування людей в одному місці. Це все для нашої з вами безпеки", – пояснив Синєгубов.

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