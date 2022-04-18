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У Кремінній російські військові обстріляли цивільну машину, загинуло 4 людини

Люди намагалися самостійно виїхати з міста, яке окупанти вранці взяли під контроль.

У Кремінній російські військові обстріляли цивільну машину, загинуло 4 людини
Обстріли Кремінної
Фото: Сергій Гайдай

У Кремінній Луганської області окупанти обстріляли цивільний автомобіль. За попередньою інформацією, чотири людини загинуло, одну – поранено.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

"Люди намагалися самостійно виїхати. Рашисти відкрили по них вогонь. Навмисно", – розповів він.

Посадовець закликав мешканців Кремінної, які залишилися в місті, не виходити з укриттів і не намагатися самостійно покинути Кремінну. 

Раніше сьогодні Гайдай повідомив, що окупанти взяли Кремінну під контроль. Бої тривають. Евакуюватися з міста вже неможливо.

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