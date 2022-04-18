У Кремінній російські військові обстріляли цивільну машину, загинуло 4 людини

У Кремінній Луганської області окупанти обстріляли цивільний автомобіль. За попередньою інформацією, чотири людини загинуло, одну – поранено.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.
"Люди намагалися самостійно виїхати. Рашисти відкрили по них вогонь. Навмисно", – розповів він.
Посадовець закликав мешканців Кремінної, які залишилися в місті, не виходити з укриттів і не намагатися самостійно покинути Кремінну.
Раніше сьогодні Гайдай повідомив, що окупанти взяли Кремінну під контроль. Бої тривають. Евакуюватися з міста вже неможливо.