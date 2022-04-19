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У Генштабі ЗСУ оприлюднили оновлені дані про втрати Росії у війні

Країна-агресор уже позбулася 20 800 солдат, 802 танків і 319 літаків/гелікоптерів.

У Генштабі ЗСУ оприлюднили оновлені дані про втрати Росії у війні
Фото: facebook.com/80brigade

Генштаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати Росії у війні станом на 19 квітня.

За даними українського командування, втрати склали:

  • особового складу - 20800 осіб;
  • танків ‒ 802 од, 
  • бойових броньованих машин  ‒ 2063 од, 
  • артилерійських систем – 386 од, 
  • РСЗВ - 132 од, 
  • засоби ППО - 67 од,
  • літаків – 169 од, 
  • гелікоптерів – 150 од, 
  • автомобільної техніки - 1495 од,
  • кораблі /катери - 8 од,
  • цистерн з ПММ - 76, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 158.
  • спеціальна техніка - 27.
  • пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, 18 квітня ЗСУ знищили сім повітряних цілей, зокрема, Су-30, а також поцілили 4 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 2 крилаті ракети.

На південному напрямку українські військові ліквідували 28 військових РФ та 5 одиниць техніки.

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