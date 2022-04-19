У Генштабі ЗСУ оприлюднили оновлені дані про втрати Росії у війні

Країна-агресор уже позбулася 20 800 солдат, 802 танків і 319 літаків/гелікоптерів.

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Генштаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати Росії у війні станом на 19 квітня.

За даними українського командування, втрати склали:

особового складу - 20800 осіб;

танків ‒ 802 од,

бойових броньованих машин ‒ 2063 од,

артилерійських систем – 386 од,

РСЗВ - 132 од,

засоби ППО - 67 од,

літаків – 169 од,

гелікоптерів – 150 од,

автомобільної техніки - 1495 од,

кораблі /катери - 8 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 158.

спеціальна техніка - 27.

пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, 18 квітня ЗСУ знищили сім повітряних цілей, зокрема, Су-30, а також поцілили 4 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 2 крилаті ракети.

На південному напрямку українські військові ліквідували 28 військових РФ та 5 одиниць техніки.