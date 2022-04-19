У Генштабі ЗСУ оприлюднили оновлені дані про втрати Росії у війні

Генштаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати Росії у війні станом на 19 квітня.
За даними українського командування, втрати склали:
- особового складу - 20800 осіб;
- танків ‒ 802 од,
- бойових броньованих машин ‒ 2063 од,
- артилерійських систем – 386 од,
- РСЗВ - 132 од,
- засоби ППО - 67 од,
- літаків – 169 од,
- гелікоптерів – 150 од,
- автомобільної техніки - 1495 од,
- кораблі /катери - 8 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 158.
- спеціальна техніка - 27.
- пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Нагадаємо, 18 квітня ЗСУ знищили сім повітряних цілей, зокрема, Су-30, а також поцілили 4 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 2 крилаті ракети.
На південному напрямку українські військові ліквідували 28 військових РФ та 5 одиниць техніки.