Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України 18 квітня провів обшуки в будинках нардепа від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука в Києві та Київській області.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що кінцевим бенефіціаром цих активів є дружина Медведчука Оксана Марченко.

"Виявили близько 100 картин, антикварні речі, що належать родині затриманого народного депутата, а також мисливську гвинтівку, пістолет BUL, 20 швейцарських годинників, золоті та срібні монети, золоті статуетки, та яйця Фаберже", - йдеться в повідомленні.

Вартість виявленого майна встановлюється. Офіс Генерального прокурора готує клопотання про накладання арешту.

Надалі арештовані активи будуть передані в управління АРМА. Кошти, отримані від їхньої реалізації можуть бути використані для потреб ЗСУ та відбудови зруйнованої Росією інфраструктури.

Раніше в цій справі вже були арештовані три квартири, два майнові комплекси, один будинок, офісне приміщення, коштовні предмети, твори мистецтва та транспортні засоби.

Нагадаємо, СБУ повідомила, що затримала Медведчука 12 квітня. Згодом голова СБУ Іван Баканов розповів, що ФСБ РФ намагалась вивезти Медведчука спочатку до Придністров’я, а згодом до Москви. СБУ затримала його дорогою – на виїзді з Київської області.

Суд Львова відправив його під арешт без альтернативи застави. Медведчука підозрюють у державній зраді. Він перебував під домашнім арештом, а 27 лютого втік.

Зараз Медведчук пропонує обміняти його на захисників і мешканців окупованого росіянами Маріуполя.