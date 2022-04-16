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Журналісти Bihus.Info показали майно друга Медведчука Козака

Кореспонденти побували біля маєтків Козака та його родини в Києві, Львові та Львівській області.

Журналісти Bihus.Info показали майно друга Медведчука Козака
Тарас Козак
Фото: epravda.com.ua

Журналісти показали майно родини нардепа-втікача, друга голови ОПЗЖ Віктора Медведчука Тараса Козака.

Про це йдеться у матеріалі Bihus.Info.

Козак - близький товариш Медведчука, депутат ОПЗЖ, наразі - житель Російської Федерації, куди він утік після впровадження санкцій.

Журналісти побували біля маєтків Козака та його родини в Києві, Львові та Львівській області. Вони з'ясували, скільки можу коштувати рухоме та нерухоме майно колаборанта, і чому його можна конфіскувати.

Так, мати Козака має  у власності дві квартири в столиці, зокрема в будинку, куди влучила російська ракета. Також вона володіє ресторанчиком "Зустріч" у Львові та компанією, на яку записана частина будівлі, де знаходиться ресторан. Також на неї записаний будинок та земля в селі Наварія на Львівщині, земля в селі Ясениця-Замкова. Крім того, мати Козака є співвласницею компанії "Озеро", яка звела комплекс "Наварія-Нова".

Козаку належить двоповерховий маєток в Сокільниках на Львівщині. Схоже, що в будинку хтось проживає. На цій же вулиці знаходиться ще один, дуже схожий маєток він належить колишній дружині Козака Руслані.

У місті Львові у власності Козака є також нежитлові приміщення. Так, він володіє трьома квартирами та чотирма паркомісцями в ЖК в центрі міста.

Нагадаємо,  Тарас Козак - український проросійський медіамагнат, нардеп VIII і IX скликань. 2 лютого 2021 року указом Президента Зеленського було затверджено рішення РНБО від 4.10.2018 року, що заблокувало діяльність проросійських телеканалів, які належать Козаку (NewsOne, 112, ZIK) терміном на 5 років.

17 лютого 2021 року проти Козака з його дружиною, а також Медведчука і його дружини Оксани Марченко, було введено санкції РНБО за продаж нафтопродуктів терористичним організаціям "Л/ДНР".

11 травня 2021 року стосовно Козака та Медведчука було порушено справу про державну зраду та замах на розграбування національних ресурсів у окупованому Криму. За словами генпрокурорки Ірини Венедіктової, підозра стосується трьох епізодів протиправної діяльності та співпраці з країною-агресором.

Дружина Тараса Козака – Наталія Лавренюк. Після введеня санкцій вона повністю змінила прізвище, ім'я та по-батькові. Офіційний сайт Федеральної податкової служби РФ вказує, що паспорт та ідентифікаційний номер, які належали Наталії Лавренюк, тепер належать особі на ім'я Світлана Жучкова. Жучковій "перейшли" й інші персональні дані Лавренюк, яка потрапила під дію українських санкцій разом із чоловіком.

Зараз Козак оголошений в розшук.

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