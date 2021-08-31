Дружина Тараса Козака, яка потрапила під українські санкції, повіністю змінила ім'я, - "Схеми"

Офіційний сайт Податкової служби РФ вказує, що паспорт та ідентифікаційний номер Наталії Лавренюк, тепер належать особі на ім'я Світлана Жучкова.

Дружина депутата партії "Опозиційна платформа - за життя" Тараса Козака Наталія Лавренюк, яка має громадянство Росій, повністю змінила прізвище, ім'я та по-батькові.

Про це повідомляє програма "Схеми".

Офіційний сайт Федеральної податкової служби РФ вказує, що паспорт та ідентифікаційний номер, які належали Наталії Лавренюк, тепер належать особі на ім'я Світлана Жучкова. Жучковій "перейшли" й інші персональні дані Лавренюк, яка потрапила під дію українських санкцій разом із чоловіком.

На Наталію Лавренюк оформлена значна кількість нерухомості та бізнесу, зокрема - квартира у Москві вартістю $13 млн, та частка у нафтовому бізнесі в РФ, діяльність якого лягла в основу санкцій України.

Фото: "Схеми"

Журналісти звернулися через соцмережі до Наталії Лавренюк із проханням прокоментувати такі зміни, однак відповіді не отримали.

Разом із тим, зміни ПІБ Наталії Лавренюк у російських реєстрах відображаються не всюди/ Наприклад, у реєстрі юридичних осіб РA зазначений ідентифікаційний номер і далі закріплений за Наталією Лавренюк (принаймні у витягу на компанію "НЗНП Трейд", де вона володіє часткою 25%).

Наталія Лавренюк – цивільна дружина народного депутата Тараса Козака. Вона має громадянства двох країн – України та РФ.

Нагадаємо, щодо Наталії Лавренюк, а також голови ОПЗЖ Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко були введені санкції Радою нацбезпеки і оборони через діяльність російського "Новошахтинського нафтопереробного заводу".

АО "НЗНП" – колишній спільний нафтовий бізнес у Росії подружжя Козака іЛавренюк з подружжям Марченко та Медведчука. За версією РНБО, підприємство нібито постачало нафтопродукти в ОРДЛО, хоча менеджмент заводу це заперечує.

20 серпння генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила про завершення слідства щодо Медведчука і Козака, які підозрюються в державній зраді.