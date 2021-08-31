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Дружина Тараса Козака, яка потрапила під українські санкції, повіністю змінила ім'я, - "Схеми"

Офіційний сайт Податкової служби РФ вказує, що паспорт та ідентифікаційний номер Наталії Лавренюк, тепер належать особі на ім'я Світлана Жучкова.

Дружина Тараса Козака, яка потрапила під українські санкції, повіністю змінила ім'я, - "Схеми"
Тарас Козак та Наталія Лавренюк
Фото: Радіо Свобода

Дружина депутата партії "Опозиційна платформа - за життя" Тараса Козака Наталія Лавренюк, яка має громадянство Росій, повністю змінила прізвище, ім'я та по-батькові.

Про це повідомляє програма "Схеми".

Офіційний сайт Федеральної податкової служби РФ вказує, що паспорт та ідентифікаційний номер, які належали Наталії Лавренюк, тепер належать особі на ім'я Світлана Жучкова. Жучковій "перейшли" й інші персональні дані Лавренюк, яка потрапила під дію українських санкцій разом із чоловіком.

На Наталію Лавренюк оформлена значна кількість нерухомості та бізнесу, зокрема - квартира у Москві вартістю $13 млн, та частка у нафтовому бізнесі в РФ, діяльність якого лягла в основу санкцій України.

Фото: "Схеми"

Журналісти звернулися через соцмережі до Наталії Лавренюк із проханням прокоментувати такі зміни, однак відповіді не отримали.

Разом із тим, зміни ПІБ Наталії Лавренюк у російських реєстрах відображаються не всюди/ Наприклад, у реєстрі юридичних осіб РA зазначений ідентифікаційний номер і далі закріплений за Наталією Лавренюк (принаймні у витягу на компанію "НЗНП Трейд", де вона володіє часткою 25%).

Наталія Лавренюк – цивільна дружина народного депутата Тараса Козака. Вона має громадянства двох країн – України та РФ.

Нагадаємо, щодо Наталії Лавренюк, а також голови ОПЗЖ Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко були введені санкції Радою нацбезпеки і оборони через діяльність російського "Новошахтинського нафтопереробного заводу".

АО "НЗНП" – колишній спільний нафтовий бізнес у Росії подружжя Козака іЛавренюк з подружжям Марченко та Медведчука. За версією РНБО, підприємство нібито постачало нафтопродукти в ОРДЛО, хоча менеджмент заводу це заперечує.

20 серпння генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила про завершення слідства щодо Медведчука і Козака, які підозрюються в державній зраді.

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