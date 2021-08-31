Єніна перевели з МЗС на посаду першого заступника голови МВС

Раніше він був заступником міністра закордонних справ.

Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін став першим заступником голови Міністерства внутрішніх справ.

Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів.

"Призначити Єніна Євгенія Володимировича першим заступником Міністра внутрішніх справ України з 7 вересня 2021 року", - йдеться у документі, підписаному прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Нагадаємо, у 2020 року президент Володимир Зеленський уповноважив Єніна представляти Україну в судах проти Росії.

Єнін був заступником генерального прокурора Юрія Луценка з літа 2016 року до весни 2019 року, відповідав за міжнародну співпрацю. До цього він працював у структурі Міністерства закордонних справ, де пройшов шлях від секретаря посольства України в Молдові до заступника посла України в Італії.

Єнін також працював "Українському інституті майбутнього" на посаді заступника директора та керівника проєкту щодо боротьби з контрабандою.

У квітні минулого року Єнін отримав посаду в МЗС.